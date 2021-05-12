Минтруд РТ: Накануне Ураза-байрама татарстанцев ожидает сокращенный рабочий день

В связи с празднованием Ураза-байрама жители Татарстана будут отдыхать 13 мая, а накануне праздника отработают сокращенный рабочий день. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии с указом Президента РТ „Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году“ 13 мая — Ураза-байрам — является нерабочим праздничным днем. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — говорится в сообщении.

Таким образом, на этой неделе татарстанцы в общей сложности работают три дня: 11, 12 и 14 мая. Продолжительность рабочего дня 12 мая сокращена на час.