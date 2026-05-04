Общество 4 мая 2026 14:38

Минтруд РТ: Накануне Дня Победы ветераны Татарстана получили выплаты и подарки

Накануне празднования 81-й годовщины Великой Победы ветераны из Татарстана получили выплаты и продуктовые наборы. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«В апреле этого года, согласно указу Президента РФ, ко Дню Победы была произведена специальная выплата Социальным фондом», – отметила она.

Труженикам тыла, которых в республике более 5 тыс., предоставляется ежемесячная денежная выплата за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, по данным Минтруда РТ, проживающим в республике ветеранам вручают подарки от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. 6689 продуктовых наборов и поздравительных открыток доставлены в муниципальные образования для вручения ветеранам войны, труженикам тыла и вдовам погибших ветеранов, рассказала Зарипова.

#ветеран труда #эльмира зарипова #минтруд #День Победы
