Общество 15 января 2026 17:26

Минтруд РТ: На поддержку семей за год направлено более 38 млрд рублей

Минтруд РТ: На поддержку семей за год направлено более 38 млрд рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом на поддержку семей в 2025 году в Татарстане было направлено более 38 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Отдельное внимание мы уделяем молодым семьям, семьям с низкими доходами, многодетным. В 2025 новорожденные из малообеспеченных семей получили комплекты вещей первой необходимости. 35 тыс. детей обеспечиваются по программе «Бэлэкэч» детским питанием. Более чем 5 тыс. малышей до трех лет получают выплаты на лекарства по 10 тыс. рублей», – отметила она

Помимо прочего, 1,5 тыс. сельских женщин при рождении малыша получили выплату от 50 до 100 тыс. рублей.

Заседание коллегии Минтруда РТ прошло в Казани, в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

