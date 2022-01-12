Минтруд: На каждого безработного татарстанца приходится пять вакансий

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 211 человек – до 11 тыс. официально зарегистрированных в службы занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, соответствует 55,7 тыс. вакансиям. За неделю работодатели предложили 1 185 новых вакантных рабочих мест», – сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных жителей в четырех моногородах республики – Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске и Камских Полянах. Увеличение числа людей, находящихся в поиске работы, при этом отмечается в Менделеевске и Чистополе. В Набережных Челнах за неделю ситуация не изменилась.