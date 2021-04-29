На каждого безработного татарстанца приходится две вакансии

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 829 человек — до 23 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели представили в службы занятости республики сведения о 49 тыс. вакансий. За неделю они предложили 3635 новых вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

Также за неделю сократилось число безработных жителей в пяти моногородах Татарстана. Увеличение числа людей, официально состоящих на учете в качестве ищущих работу, отмечается в Зеленодольске и Менделеевске.