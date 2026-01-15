Минтруд РТ: На каждого безработного татарстанца приходится до 12-13 вакансий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году на рынке труда Татарстана количество вакансий в разные месяцы составляло от 35 до 40 тыс. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Мы говорим о том, что на каждого [зарегистрированного] безработного приходилось порядка 12-13 вакансий. Если у человека есть намерение, желание трудиться, мы всегда готовы помочь, переобучить», – заметила она.

В целом ситуация на рынке труда характеризуется высоким уровнем занятости. В регионе занято 62% трудоспособного населения.

«С 2022 года мы дополнительно вовлекли в экономику республики порядка 62 тыс. человек, которые до этого не были заняты. Это очень серьезные, высокие показатели», – сказала Зарипова.

Заседание коллегии Минтруда РТ прошло в ИТ-парке имени Башира Рамеева, в нем принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.