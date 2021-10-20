Минтруд РТ: На каждого безработного татарстанца приходится четыре вакансии

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 246 человек — до 15,2 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели предоставили в службы занятости населения республики сведения о 61 тыс. вакансий. За неделю они предложили 3,4 тыс. новых вакантных рабочих мест», — отметили в профильном ведомстве.

Кроме того, за неделю в трех моногородах республики, Набережных Челнах, Елабуге и Менделеевске, сократилось число безработных. Небольшой рост безработицы при этом отмечается в Нижнекамске, Камских Полянах и Чистополе. В Зеленодольске за неделю ситуация не изменилась.