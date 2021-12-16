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Ру Тат
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Общество
16 декабря 2021  02:30
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ: На каждого безработного Татарстана приходится пять вакансий

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За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 314 человек — до 11,9 тыс. зарегистрированных в службах занятости населения безработный граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели в службе занятости населения республики сообщили сведения о 59,8 тыс. вакансиях. За неделю они предложили 2,5 тыс. новых вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

Кроме того, за минувшую неделю сократилось число безработных в шести моногородах республики — Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Камских Полянах и Чистополе. Небольшой рост числа людей, находящихся в поиске работы, отмечается лишь в Нижнекамске.

#центр занятости населения #опрос #минтруд рт
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