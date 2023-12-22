Минтруд РТ: Мы видим, что идет снижение числа малообеспеченных людей

В Татарстане наблюдается снижение уровня бедности. На сегодня доход ниже установленных минимумов в республике имеют 5% населения или 194 тысячи человек. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

В 2017 году, когда Президент России Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в два раза к 2024 году, этот показатель в республике был 7,2% (или 281 тысяча человек). «Уже сегодня по числу получателей мер соцподдержки мы видим, что идет снижение числа малообеспеченных людей. Тех, чьи доходы ниже установленных минимумов. И это не может нас не радовать», – сказала Зарипова. По ее словам, этому способствует рост доходов населения. В то же время, миграционный прирост говорит о Татарстане, как о регионе, привлекательном не только с точки зрения комфортной среды, но и с точки зрения доходов.

Министр также рассказала о реализации программы соцконтракта. «В этом году количество заключенных контрактов у нас порядка пяти тысяч. 82% по результатам соцконтрактов по Республике Татарстан повышают свои доходы. Это выше, чем в среднем по России», – сообщила Зарипова.

По ее словам, заключившие контракт, открывают ателье, автомастерские, развивают личное подсобное хозяйство, при этом «не только сами выходят из бедности, но и создают рабочие места».