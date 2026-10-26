Минтруд РТ: Количество резюме в Татарстане втрое превышает число вакансий
На сегодняшний день на рынке труда Татарстана заявлено 102,5 тыс. вакансий, при этом размещено 284,4 тыс. резюме. Большое количество резюме не означает, что кандидаты соответствуют требованиям работодателей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.
«Главным фактором, определяющим ситуацию на рынке труда, является структурный дисбаланс спроса и предложения. Часто соискателям не хватает нужной квалификации, опыта или готовности к специфическим условиям труда, например, к сменному графику или работе на производстве», – отметили в пресс-службе.
Второй ключевой тенденцией является развитие промышленного сектора. В связи с программами импортозамещения сохраняется высокий спрос на кадры в машиностроении и авиастроении – 26% всех вакансий приходится именно на промышленность.
В перспективе ежегодная потребность экономики республики в привлечении кадров оценивается в 51,4 тыс. человек. Наибольшее замещение потребуется в обрабатывающем производстве (8,1 тыс. человек), образовании и здравоохранении (6,9 тыс.), транспортировке и хранении (5,8 тыс.), строительстве (3,8 тыс.) и торговле (3 тыс. человек).
Подробности о ситуации на рынке труда Татарстана читайте в материале «Татра-информа».