Минтруд РТ: Каждый второй рубль идет на поддержку семей с детьми

В 2022 году на меры социальной поддержки татарстанцев по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ предусмотрено 24,7 млрд рублей. Это почти на 2 млрд больше, чем годом ранее, сообщила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Средства федерального бюджета составляют 10,6 млрд рублей, а средства регионального бюджета – 14 млрд рублей. Ежегодно объем средств, предоставляемых на меры социальной поддержки, увеличивается. Более 1,4 млн человек в республике сегодня пользуются различными выплатами. 81% мер социальной поддержки предоставляется адресно. Выплаты предоставляются с учетом доходов и имущества граждан. Буквально еще в 2015 году меры поддержки получали адресно 27% получателей, или каждый третий. Сегодня основной упор мы делаем на адресность: помощь оказывается тем, кто в ней действительно нуждается», – сказала она.

Основная сумма средств направляется на поддержку семей с детьми. В республике более 250 тыс. человек проживают за чертой бедности, 72% из них – семьи с детьми. В этом году 11,6 млрд предусмотрено на поддержку таких семей. При этом средства федерального бюджета составляют 6,9 млрд рублей, а средства республиканского бюджета – 4,7 млрд рублей.