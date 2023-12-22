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Минтруд РТ: Каждая третья вакансия в Татарстане требует неквалифицированного труда
На сегодня потребность экономики Татарстан составляет 54 тыс. человек. Основные запросы приходятся на производство, транспорт, строительство, здравоохранение, сферу услуг. Каждая третья вакансия требует неквалифицированного труда. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
Говоря об уровне безработицы, она сообщила, что на сегодня безработными в республике признаны 4,9 тыс. человек. И это, по словам министра, пугающая цифра. «Это настораживает и, безусловно, это не очень хороший показатель, потому что говорит об очень большом дефиците и высокой потребности в кадрах», – отметила Зарипова.
Министр сообщила, что численность занятых в этом году увеличилась на 44 тыс. человек. «Приросли отрасли транспортировки, строительства, добывающей отрасли. Уменьшилось число занятых в гостиничном бизнесе, в общепите и в операциях с недвижимостью», – уточнила она.
Зарипова также рассказала о модернизации службы занятости, которая ориентирована на индивидуальный адресный подход. «70% обратившихся мы трудоустраиваем в первые три месяца. Это очень высокий показатель. Учитывая, что мы переобучаем большое количество людей. И сегодня на учете в службе занятости находятся те, кто действительно испытывает сложности на рынке труда. Это люди с инвалидностью, с ментальными нарушениями. Высока доля мам, которые находятся в декрете», – уточнила она.
Среди инструментов, который работают на трудоустройство граждан, она назвала ярмарки вакансий, в том числе общероссийские «Работа России. Время возможностей». А также мероприятия, проводимые в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
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