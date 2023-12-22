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Общество 22 декабря 2023 16:49

Минтруд РТ: Каждая третья вакансия в Татарстане требует неквалифицированного труда

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На сегодня потребность экономики Татарстан составляет 54 тыс. человек. Основные запросы приходятся на производство, транспорт, строительство, здравоохранение, сферу услуг. Каждая третья вакансия требует неквалифицированного труда. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Говоря об уровне безработицы, она сообщила, что на сегодня безработными в республике признаны 4,9 тыс. человек. И это, по словам министра, пугающая цифра. «Это настораживает и, безусловно, это не очень хороший показатель, потому что говорит об очень большом дефиците и высокой потребности в кадрах», – отметила Зарипова.

Министр сообщила, что численность занятых в этом году увеличилась на 44 тыс. человек. «Приросли отрасли транспортировки, строительства, добывающей отрасли. Уменьшилось число занятых в гостиничном бизнесе, в общепите и в операциях с недвижимостью», – уточнила она.

Зарипова также рассказала о модернизации службы занятости, которая ориентирована на индивидуальный адресный подход. «70% обратившихся мы трудоустраиваем в первые три месяца. Это очень высокий показатель. Учитывая, что мы переобучаем большое количество людей. И сегодня на учете в службе занятости находятся те, кто действительно испытывает сложности на рынке труда. Это люди с инвалидностью, с ментальными нарушениями. Высока доля мам, которые находятся в декрете», – уточнила она.

Среди инструментов, который работают на трудоустройство граждан, она назвала ярмарки вакансий, в том числе общероссийские «Работа России. Время возможностей». А также мероприятия, проводимые в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

#безработица #минтруд рт
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