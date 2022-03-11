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Ру Тат
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Общество
11 марта 2022  09:45
Наталья Рыбакова

Минтруд готов предложить каждому безработному татарстанцу до четырех вакансий

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Ситуация на рынке труда в Татарстане сейчас характеризуется как стабильная. Каждому безработному жителю региона службы занятости могут предложить до четырех вакансий. Об этом сообщила сегодня корреспонденту «Татар-информа» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. 

«В настоящее время ситуация на рынке труда в Татарстане характеризуется как стабильная. Мы видим, что у нас достаточно высокий уровень занятости населения — более 62%, когда в целом по стране он составляет 59% и чуть более 59% — по ПФО. При этом в Татарстане достаточно низкий уровень безработицы», — сказала она. 

Официально зарегистрированы в службах занятости республики более 10 тыс. человек. При этом в базе данных есть сведения о 42,6 тыс. вакансий. 

«Практически мы одному безработному можем предложить до четырех вакансий», — отметила Зарипова.

Среди безработных более 70% составляют граждане, которые уволились по собственному желанию. Сегодня средний период поиска работы в регионе составляет от 3 до 4 месяцев.

#рынок труда
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