Минтруд готов предложить каждому безработному татарстанцу до четырех вакансий

Ситуация на рынке труда в Татарстане сейчас характеризуется как стабильная. Каждому безработному жителю региона службы занятости могут предложить до четырех вакансий. Об этом сообщила сегодня корреспонденту «Татар-информа» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В настоящее время ситуация на рынке труда в Татарстане характеризуется как стабильная. Мы видим, что у нас достаточно высокий уровень занятости населения — более 62%, когда в целом по стране он составляет 59% и чуть более 59% — по ПФО. При этом в Татарстане достаточно низкий уровень безработицы», — сказала она.

Официально зарегистрированы в службах занятости республики более 10 тыс. человек. При этом в базе данных есть сведения о 42,6 тыс. вакансий.

«Практически мы одному безработному можем предложить до четырех вакансий», — отметила Зарипова.

Среди безработных более 70% составляют граждане, которые уволились по собственному желанию. Сегодня средний период поиска работы в регионе составляет от 3 до 4 месяцев.