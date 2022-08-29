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Ру Тат
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Общество
29 августа 2022  20:12
Наталья Рыбакова

Минтруд Татарстана готов предложить каждому безработному семь вакансий

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В Татарстане зарегистрировано 10,5 тыс. безработных, этот показатель соответствует январю 2022 года. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

«Это исторический минимум. У нас высокий уровень занятости по сравнению с аналогичными показателями в Приволжском федеральном округе и России [в целом]. У нас порядка 63% населения трудоспособного возраста имеют официальную работу», — отметила она.

Согласно данным министра, работодатели Татарстана предлагают 75 тыс. вакансий. На пике пандемии коронавируса в регионе на каждого безработного приходилось четыре вакансии, что является хорошим показателем. Сейчас, говоря условно, на каждого зарегистрированного безработного приходится по семь вакансий.

#трудоустройство #безработные граждане #Эльмира Зарипова
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