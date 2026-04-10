Минтруд РТ: Ежегодно нужно замещать 28 тыс. специалистов и квалифицированных рабочих

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уровень занятости в Татарстане выше, чем в среднем по России. За последние пять лет в экономику вовлечено более 92 тыс. человек. При этом на рынке труда существует дисбаланс. О потребности в кадрах в регионе на ближайшие годы рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Дисбаланс на рынке труда сохраняется: есть 49 тысяч вакансий, официально зарегистрировано 3,6 тысячи безработных. В целом по методологии Международной организации труда мы говорим о 34 тысячах безработных», – отметила она.

Национальный проект «Кадры» направлен на то, чтобы регулировать рынок труда. Кадровый прогноз служит одним из инструментов соблюдения баланса, он предусмотрен федеральным проектом «Управление рынком труда».

«Со старта национального проекта поменялась сама система прогнозирования потребности экономики в кадрах. Она теперь осуществляется по общефедеральной методике прогнозирования, которая утверждена распоряжением Правительства России. Новая методика предполагает единые для всей России подходы к формированию прогноза кадровой потребности. При этом при прогнозе используются данные статистики, макроэкономические прогнозы, демографические показатели», – пояснила Тазетдинова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Согласно прогнозу, среднегодовая численность занятых в Татарстане к 2032 году должна вырасти почти на 17 тыс. человек. Наибольший прирост численности занятых ожидается в таких отраслях, как транспорт, здравоохранение, профессиональная деятельность, информатизация и сельское хозяйство. При этом в торговле, административной деятельности, образовании и сфере государственного управления ожидается некое снижение.

«Для нас еще важным показателем является замещающая кадровая потребность. Мы почти на 17 тысяч должны вырасти, но сможем этого достичь, если ежегодно будем замещать более 51 тысячи человек – те кадры, которые выходят в том числе на пенсию. В то же время будут открываться новые производства, и, соответственно, на новые рабочие места нам нужно также будет привлекать население», – заметила Тазетдинова.

Экономике республики ежегодно потребуется замещать специалистов и квалифицированных рабочих – всего около 28 тыс. человек. Спрос на руководителей и специалистов с высшим образованием составит при этом около 18 тыс. человек. В структуре занятости сохранится более 4 тыс. людей, которые будут заниматься неквалифицированным трудом.

«Система образования у нас ежегодно выпускает порядка 48 тысяч специалистов, которые выходят на рынок труда. Это позволят закрыть почти 92% замещающей кадровой потребности», – добавила Тазетдинова.