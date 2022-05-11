Минтруд РТ: Ежегодно на поддержку пожилых татарстанцев направляется 3,5 млрд рублей

Каждый четвертый житель Татарстана – человек старшего трудоспособного возраста. Ежегодно на поддержку пожилых в регионе направляется порядка 3,5 млрд рублей, сообщила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Финансирование мер соцподдержки для людей старшего трудоспособного возраста осуществляется за счет средств бюджетов России и Татарстана. Ежегодно на поддержку людей пожилого возраста направляется порядка 3,5 млрд рублей. В основном это выплаты льгот и субсидий, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, а также адресные выплаты», – отметила она.

Спикер напомнила, что сейчас под эгидой Президента РФ Владимира Путина идет масштабная работа по социальной догазификации. Это оказание адресной помощи на оплату расходов по проведению газа внутри границ участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования.

«Предоставляется единовременная субсидия в размере фактических расходов в пределах 80 тыс. рублей для льготных категорий граждан. 60 тыс. рублей – размер единовременной субсидии, если доход семьи составляет от 10 до 12 тыс. рублей. Основная масса получателей мер поддержки – люди пожилого возраста. Для оформления субсидии людям необходимо обращаться в отдел социальной защиты, предоставив соответствующие документы, подтверждающие понесенные расходы», – сказала Зарипова.