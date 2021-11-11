Минтруд РТ: Для каждого безработного жителя Татарстана есть четыре вакансии

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 97 человек — до 14,5 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, соответствует 61,1 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили 913 новых вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

Также за неделю сократилось число безработных в трех моногородах республики — Нижнекамске, Зеленодольске и Камских Полянах. При этом число людей, находящихся в поиске работы, немного увеличилось в Набережных Челнах и Елабуге. В Менделеевске и Чистополе за неделю ситуация не изменилась.