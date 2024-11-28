Минтруд РТ: для каждого безработного в Татарстане есть шесть вакансий

Согласно данным на конец ноября, работодатели Татарстана на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» разместили 34,4 тыс. вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«С начала года приняты на учет в службу занятости в качестве ищущих работу 22,4 тыс. человек, из которых трудоустроены более 60%. В настоящее время ищут работу и состоят на учете в службе занятости 5,9 тыс. человек», – сообщили в пресс-службе.

С учетом свободных вакансий получается, что на каждого безработного условно приходится около шести вакансий. Всего более 235 тыс. соискателей из Татарстана разместили свое резюме на портале «Работа в России». В основном это люди, у которых есть работа, но они готовы рассмотреть более привлекательные предложения.