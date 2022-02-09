Минтруд РТ: Каждому безработному татарстанцу работодатели предлагают пять вакансий

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 98 человек — до 10,6 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели сообщили в службы занятости сведения о 54,8 тыс. вакансий. За неделю они предложили 1980 вакантных рабочих мест. Из новоявленных безработных 524 человека ранее осуществляли трудовую деятельность, 22 человека приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», — сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в трех моногородах Татарстана — Елабуге, Камских Полянах и Чистополе. Увеличение числа безработных граждан при этом отмечается в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске и Нижнекамске.