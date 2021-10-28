Минтруд РТ: Для каждого безработного татарстанца есть четыре вакансии

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 237 человек – до 15 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели заявили в службы занятости населения республики сведения о 61,6 тыс. вакансиях. За неделю они предложили 3 825 новых вакантных рабочих мест», – сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю в четырех моногородах республики – Чистополе, Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске – сократилось число безработных местных жителей. При этом небольшой рост числа людей, находящихся в поиске работы, отмечается в Елабуге, Менделеевске и Камских Полянах.