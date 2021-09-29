Минтруд РТ: После реабилитации из приютов в семьи возвращаются 80% детей

В социальные приюты стали реже поступать дети из неблагополучных семей. С 2018 года их число уменьшилось почти вдвое, рассказали ИА «Татар-информ» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Так, в 2018 году в приюты республики поступило 303 таких ребенка, в 2019-м — 366, в 2020-м — 270, в 2021 году из семей, находящихся в социально опасном положении, поступило 187 детей.



Источник отмечает, что родители в неблагополучных семьях в большинстве случаев ведут асоциальный образ жизни: злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием и содержанием детей. В результате у ребят искажено нравственное сознание, ограничен круг потребностей. От своих благополучных сверстников они отличаются дисгармоничностью интеллектуальной сферы, повышенной конфликтностью, агрессивностью, низким уровнем саморегуляции и самостоятельности, отрицательной волевой направленностью. Такие дети нуждаются в обеспечении эффективной помощи в вопросах успешной социальной адаптации.



По итогам первого полугодия 2021 года в социальные приюты поступило 490 несовершеннолетних. Среди них дети, оставшиеся без попечения родителей, — 15 человек (3%); дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении, — 187 человек (38,2%); дети, самовольно оставившие семью, — 12 человек (2,5%); дети, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации, — 276 человек (56,3%).



По информации Минтруда РТ, представители социальных приютов выявляют и устраняют причины безнадзорности, оказывают социальную, психологическую помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, возвращают несовершеннолетних в семьи. При этом в приоритете у специалистов именно сохранение семьи для такого ребенка, восстановление контактов с ней. В результате в приютах остаются лишь около 20% детей, в то время как 80% возвращаются в родные семьи, передаются под опеку либо приемным родителям.



Ежемесячно специалисты навещают семьи, в которых живут воспитанники приюта. Такой патронаж, как правило, проводится в течение года. В рамках реабилитации внимание уделяется профилактике вредных привычек, проводятся совместные беседы с сотрудниками по делам несовершеннолетних, обеспечивается занятость воспитанников в свободное время в кружках приюта, спортивных секциях.



Психологи социальных приютов проводят тренинги жизненных навыков, направленные на выявление, предупреждение и борьбу с вредными привычками, организуют просмотры видеофильмов, социальных роликов по пропаганде здорового образа жизни, проводят праздничные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, тематические конкурсы рисунков.



За шесть месяцев 2021 года в социальных приютах прошли реабилитацию 904 несовершеннолетних. За первые полгода из 489 несовершеннолетних, выбывших из социальных приютов, 435 выбыли с семейной формой жизнеустройства: возвращены в родные семьи 360 несовершеннолетних; переданы под опеку — 57 несовершеннолетних; переданы в приемные семьи 18 несовершеннолетних.