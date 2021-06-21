Минтруд РТ: Число трудоустроенных подростков за год выросло в два раза

В 2021 году в Татарстане будет трудоустроено 14,5 тыс. подростков, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«За пять месяцев текущего года в республике трудоустроено более тысячи подростков, или 0,7% от общего числа ребят в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в республике. В целом к концу года планируется трудоустроить 14,5 тыс. подростков. На данные мероприятия в 2021 году выделено 31,2 млн рублей. Эти средства будут направлены на выплату материальной поддержки несовершеннолетним, трудоустроенным через центры занятости населения», — сказала она.

Тазетдинова отметила, что ежегодно в летний период в республике трудоустраивается более 10 тыс. подростков. В прошлом году в связи с ограничениями из-за Covid-19 было трудоустроено 7,3 тыс. подростков, что на 46% меньше, чем в 2019 году.