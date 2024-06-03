Минтруд РТ: благодаря «сельским выплатам» число многодетных выросло в два раза

Благодаря «сельским выплатам» Татарстану удалось сохранить долю рождений первенцев на уровне 31-32% и увеличить количество многодетных семей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Это единовременная выплата женщинам, проживающим в сельской местности: при рождении первого ребенка женщинам до 25 лет – 50 тыс. рублей, третьего и каждого последующего ребенка женщинам до 29 лет – 100 тыс. рублей. Эта мера поддержки предоставляется без учета доходов, и она дала результаты», - сказала она.

Спикер отметила, что данная мера поддержки позволила сохранить долю рождений первенцев на уровне 31-32%. Также эта мера позволила поднять долю рождения третьих детей в семьях.

«Эту меру поддержки мы ввели в 2018 году и видим увеличение в два раза числа многодетных семей. Сегодня большинство многодетных семей проживает на селе», - подчеркнула Зарипова.

Кроме того, семьи региона, где доход ниже прожиточного минимума, могут претендовать на сертификат на 10 тыс. рублей на лекарства раз в год до достижения ребенком трех лет. Также малообеспеченные семьи получают при рождении малыша в подарок в роддоме подарочный комплект детских принадлежностей. И еще одна важная мера поддержки - 100%-компенсация родительской платы за детский сад.