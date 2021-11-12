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Ру Тат
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Общество
12 ноября 2021  14:32
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ: Безработица к концу года не превысит 1%

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Несмотря на введение QR-кодов из-за борьбы с пандемией коронавируса, специалисты Минтруда Татарстана уверены, что уровень регистрируемой безработицы в республике к концу года не превысит 1%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уровень регистрируемой безработицы к концу года в Татарстане не превысит 1%. А в новом году, как, впрочем, и в уходящем, в Татарстане будет востребованы специалисты IT-сферы. Можно с уверенностью говорить о том, что в последующие годы востребованность IT-специалистов будет только расти», — отметили в министерстве.

При этом аналитики сервиса SuperJob считают, что в ближайшее время спрос на руководителей, специалистов и рабочую силу в строительстве, производстве и добывающей отрасли Татарстана продолжит свой рост. Число вакансий в сфере логистики будет меняться в соответствии с сезонными трендами, однако останется высоким из-за значительной текучести персонала.

#минтруд рт #уровень безработицы
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