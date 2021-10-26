Четыре тысячи татарстанцев приступили к обучению по нацпроекту «Демография»

В этом году заявки на обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» подали 7,8 тыс. жителей Татарстана, за парты сели около 4 тыс. жителей республики. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Бесплатное обучение за счет средств федерального бюджета проводится для граждан, ищущих работу, включая безработных, людей в возрасте 50 лет и старше и предпенсионеров. Кроме того, обучение могут пройти женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающих женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста», — напомнили в министерстве.

Образовательные организации перед началом обучения заключают со слушателями договоры, предусматривающие обязательства последних по дальнейшему трудоустройству. В учебном процессе используются дистанционные и электронные технологии. Подать заявку татарстанцы могут на портале «Работа в России» (trudvsem.ru).

Национальный проект «Демография», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.