3 ноября жителей Татарстана ждет сокращенный рабочий день

Накануне праздника Дня народного единства жители Татарстана сегодня отработают сокращённый рабочий день. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Согласно производственному календарю 4, 5, 6 и 7 ноября являются нерабочими праздничными днями. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 4 ноября — День народного единства — является нерабочим праздничным днем. В соответствии с Законом РТ „О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан“ 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан — является нерабочим праздничным днем. При совпадении выходных и праздничных дней дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется. Постановлением Правительства РФ ранее выходной день с субботы 2 января перенесен на пятницу 5 ноября», — сказано в сообщении.

Таким образом, рабочая неделя сокращена до трех дней — с 1 по 3 ноября. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращена на один час.

Президентом Российской Федерации подписан указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Согласно документу, с 30 октября по 7 ноября включительно считаются нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.