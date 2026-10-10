Минтруд России увеличил расходы на профилактику профзаболеваний

Министерство труда и социальной защиты России увеличило расходы на мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний на производстве. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков, передает ИС «Вести».

«Мы существенно увеличили расходы на комплекс профилактических мероприятий, страховых взносов, к которым работодатель сегодня имеет доступ для организации у себя всего комплекса мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний», – сказал он.

Котяков отметил, что такие меры помогают снизить негативное воздействие вредных производственных факторов на здоровье сотрудников.