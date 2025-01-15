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Минтруд России: Татарстан — на первом месте в ПФО по средней заработной плате
По уровню средней заработной платы Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. Это значимый результат, заявил сегодня журналистам перед заседанием коллегии Минтруда РТ в Казани статс-секретарь, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты России Андрей Пудов.
«Татарстан дает хорошие результаты. Один из них — показатель средней заработной платы, по которому Татарстан находится на первом месте в ПФО. Это значимый результат. Мы отмечаем Татарстан и с точки зрения показателей, связанных с уровнем безработицы, уровнем рождаемости, эти результаты высокие», — сказал он.
Комплекс мер, реализованный в регионе, является значимым, заметил Пудов. Здесь реализуются меры поддержки третьих детей в семьях.
«Это не только федеральные, но и республиканские деньги. Показатели сложные, но достижимые. Руководство республики сознает всю полноту ответственности и принимает необходимые меры, чтобы эти показатели достигались», — отметил Пудов.
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