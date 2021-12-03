Минтруд России составит Всероссийский рейтинг организаций в области охраны труда

Министерство труда и социальной защиты РФ проводит Всероссийский рейтинг организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

Цель рейтинга - оценить эффективность функционирования систем управления охраны труда в организациях, а также привлечь общественное внимание к области охраны труда и здоровья на работе.

В рейтинге могут принять участие организации крупного, среднего и малого бизнеса независимо от вида экономической деятельности и организационно-правовых форм.

В рейтинге не могут участвовать организации, в которых по данным Федеральной службы по труду и занятости, выявлены сокрытые несчастные случаи или отсутствуют данные или часть данных результатов специальной оценки условий труда, размещенных в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

Оценивать деятельность бизнеса будут по результатам работы за предыдущий календарный год на основании сведений, представленных участниками на портале Единой общероссийской информационной системы по охране труда.

Регистрация заявок проводится до 6 декабря 2021 года по ссылкам:

https://eisot.creatium.site/rating-large (для организаций крупного бизнеса);

https://eisot.creatium.site/rating-average-small (для организаций среднего и малого бизнеса).

Участие в рейтинге осуществляется заочно, на безвозмездной основе. Информацию об организациях, занявших призовые места, разместят на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.