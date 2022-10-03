Минтруд России: Максимальный размер больничного превысит 83 тыс. рублей в 2023 году

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году составит 83,2 тыс. рублей в месяц при страховом стаже от восьми и более лет, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РФ.

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника. Максимальная сумма пособия в 2023 году составит 83 204 рубля в месяц при страховом стаже восемь и более лет, что составляет 100% среднего заработка. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет в 2022 году составляет 78,2 тыс. рублей за полный календарный месяц», – сказано в сообщении.

При расчете пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. В новом году при страховом стаже от 5 до 8 лет максимальный размер больничного составит 66 564 рубля в месяц (80% среднего заработка). При страховом стаже до 5 лет находящиеся на больничном по расчетам Минтруда получат максимум 49,9 тыс. рублей в месяц (60% от среднего заработка).