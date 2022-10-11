Минтруд России: период мобилизации учтут в трудовом и пенсионном стаже

Трудовой и пенсионный стаж у призванных в ходе частичной мобилизации не будет прерываться, сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. По ее словам, вопрос пенсионного обеспечения волнует наемных работников и индивидуальных предпринимателей, которые формируют пенсионные права.

«Ранее было принято решение, что период службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой стаж», – подчеркнула Баталина.

Эксперт добавила, что важной задачей является сохранение льготных условий исчисления стажа и в тот период, когда люди, получающие так называемый северный стаж, проходят военную службу по мобилизации. Правительством РФ в настоящее время разрабатываются особенности учета такого стажа, передает «Интерфакс».

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется 300 тыс. резервистов. По данным Минобороны, 200 тыс. из них уже прибыли в Вооруженные Силы РФ.