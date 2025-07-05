Минтруд России озвучил график праздничных выходных в 2026 году

В 2026 году россиян ожидают продолжительные выходные в январе, феврале, марте, мае и июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Министерства труда, в которых представлен график праздничных дней на следующий год.

Самыми длинными станут новогодние каникулы – они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Такая продолжительность достигнута благодаря переносу выходного дня с 3 января на 9 января, чтобы сделать отдых непрерывным. Кроме того, выходной праздничный день, выпадающий на воскресенье, 4 января, будет перенесен на среду, 31 декабря, добавится еще один день к новогодним выходным.

В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд – с 21 по 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества. Аналогичная схема ожидается и в марте: выходные на Международный женский день продлятся с 7 по 9 марта.

Майские праздники также порадуют продолжительным отдыхом. Первая волна выходных приурочена ко Дню весны и труда и продлится с 1 по 3 мая. Вторая – на День Победы, с 9 по 11 мая. Таким образом, на майские праздники предусмотрено сразу шесть дней отдыха.

Летние длинные выходные россияне получат в июне: с 12 по 14 июня в стране будет отмечаться День России.

Рабочая неделя со 2 по 8 ноября будет прервана праздничным выходным: 4 ноября, в среду, страна отметит День народного единства.