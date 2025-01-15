Минтруд России назвал приоритеты нацпроектов «Кадры» и «Семья»

В числе прочих обновленных национальных проектов в России утверждены нацпроекты «Кадры» и «Семья». Они направлены на решение главных задач, находящихся в повестке Минтруда РФ, — повышения рождаемости и кадровой обеспеченности в стране. Об этом сообщил сегодня журналистам перед заседанием коллегии Минтруда РТ в Казани статс-секретарь, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты России Андрей Пудов.

Чиновник, в частности, рассказал о мерах поддержки по национальному проекту «Семья».

«Вчера я как официальный представитель представлял проект федерального закона о продлении действия материнского (семейного) капитала до 2030 года. Эта мера социальной поддержки существенно повлияла на повышение рождаемости в нашей стране, развивалась на протяжении ряда лет. Эта мера была предложена Президентом России Владимиром Путиным», — отметил он.

Сначала данная мера поддержки распространялась только на вторых детей, а потом ее расширили и на первенцев. «Задачи большие, нацпроекты будут реализованы до 2030 года», — подчеркнул Пудов.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 44,2 млрд рублей.