Минтруд России анонсировал продление программ поддержки занятости на 2023 год

В России будут продлены на 2023 год программы по поддержке занятости граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В ведомстве отмечают, что «123,3 тыс. сотрудников, которые оказались в простое или под риском увольнения, смогут принять участие во временных работах, профинансированных государством. 13 тыс. работников промышленных предприятий смогут пройти переобучение».

Кроме того, более 40 тыс. человек, зарегистрированных в службе занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах и получать таким образом дополнительный доход (помимо пособия по безработице).

Помимо этого, в новом году продолжит действовать программа бесплатного переобучения и программа субсидирования найма.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд Татарстана готов предложить каждому безработному до семи рабочих мест на выбор.