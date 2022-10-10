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Ру Тат
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Общество
10 октября 2022  21:24
Наталья Рыбакова

Минтруд России анонсировал продление программ поддержки занятости на 2023 год

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В России будут продлены на 2023 год программы по поддержке занятости граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В ведомстве отмечают, что «123,3 тыс. сотрудников, которые оказались в простое или под риском увольнения, смогут принять участие во временных работах, профинансированных государством. 13 тыс. работников промышленных предприятий смогут пройти переобучение».

Кроме того, более 40 тыс. человек, зарегистрированных в службе занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах и получать таким образом дополнительный доход (помимо пособия по безработице).

Помимо этого, в новом году продолжит действовать программа бесплатного переобучения и программа субсидирования найма.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтруд Татарстана готов предложить каждому безработному до семи рабочих мест на выбор.

#минтруд рф #безработица #переобучение безработных
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