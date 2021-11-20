Минтруд РФ заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий

Выигрыш в лотерею не является поводом для лишения выплат детского пособия, сообщает Минтруд РФ, передает РИА Новости.

Однако существует проект постановления, направленный на общественное обсуждение, в котором уточняются правила оценки доходов и имущества граждан, которым может быть назначено детское пособие. Дело в том, что сумма выигрыша будет увеличивать сумму доходов.

Это касается нуждающихся семей с детьми от 3 до 7 лет, одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет и беременных, вставших на учет на ранних сроках.

Министерство также уточняет, что не учитываются члены семьи, если они в тюрьме, армии, под арестом или на принудительном лечении, арестованные недвижимость и ТС, выданные семье гранты на предпринимательскую деятельность, находящиеся в розыске ТС, а также целевые субсидии, которые выдаются в регионах для покупки жилья или транспорта и купленное за их счет имущество.