Минтруд РФ: В 2023 году новогодние выходные продлятся девять дней

Новогодние выходные в 2023 году продлятся для россиян девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщает Минтруд РФ, представивший график праздничных дней на будущий год.

Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных дней. Так, выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 24 февраля и 8 мая. В результате в феврале и в мае россиян ждут четырехдневные каникулы: с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.

На первые майские праздники россияне будут отдыхать три дня: с 29 апреля по 1 мая. В июне и в ноябре также жителей страны ожидает трехдневный отдых: с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

8 марта в 2023 году выпадает на среду, россияне ожидает четырехдневная рабочая неделя.