Минтруд России утвердил порядок выплаты пенсий с 2022 года

С 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ.

«По новым правилам выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, могут раньше текущего месяца», — пишет о нововведениях «Парламентская газета».

Кроме того, новые правила предполагают, что в заявлении о доставке пенсии человек, пожелавший получать ее через почту или другую организацию, занимающуюся ее доставкой, «сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счет в банке», отмечает издание.

При наличии такой информации территориальный орган ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счет пенсионера в кредитной организации не позднее трех рабочих дней со дня поступления от организации почтовой связи информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце выплатах.

Помимо этого, более подробно урегулированы вопросы, касающиеся удержаний из установленной пенсии. Они возможны, если раньше человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена. В таком случае территориальный орган ПФР информирует пенсионера об излишне выплаченных ему суммах. Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм должно быть оформлено специальным заявлением пенсионера.

Если пенсионер выбрал организацию, занимающуюся доставкой выплат, с которой у территориального органа ПФР не заключен договор, рассмотрение соответствующего заявления пожилого человека приостановят до заключения необходимого соглашения, но не более чем на три месяца. В заявлении о доставке пенсии пенсионеру необходимо указать организацию, которая будет доставлять пенсию временно, на период заключения договора. Если выбранная пенсионером компания отказалась от заключения договора с территориальным органом ПФР, то пожилому человеку необходимо будет выбрать другую организацию, с которой заключен договор.