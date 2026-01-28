Минтруд РФ утвердил перечень профессий для бесплатного переобучения в 2026 году

Определен перечень профессий для бесплатного переобучения в 2026 году в рамках национального проекта «Кадры». Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.

Для соискателей будет доступно 186 профессий, а для ветеранов специальной военной операции список расширен до 213 наиболее востребованных на рынке труда специальностей.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что перечень обновлен с учетом текущей ситуации на рынке труда.

«Перечень включает 186 различных направлений, а для ветеранов специальной военной операции набор доступных возможностей несколько шире – 213 профессий. Сегодня ведется формирование пула конкретных образовательных программ под каждое из этих направлений. Непосредственно начало занятий запланировано на март, после формирования пула программ операторами переобучения», – отметил он.

Как пояснили в Минтруде, перечень формировался на основе прогноза кадровой потребности, а также предложений отраслевых федеральных ведомств и регионов.

В список вошли программы как для получения новой профессии, так и для повышения квалификации по имеющейся специальности. Среди них – автомеханик, администратор баз данных, водитель автобуса, грузового автомобиля, трамвая и троллейбуса, машинист, механизатор, оператор технологического оборудования, швея, пекарь, слесарь, токарь, сварщик, лаборант химического анализа, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов, специалист по работе с системами искусственного интеллекта, экскурсовод, администратор гостиницы и другие.

Программа также ориентирована на тех, кто уже имеет смежную профессию и нуждается в повышении квалификации. В рамках нацпроекта можно пройти переподготовку на агронома, ветеринарного фельдшера, инженеров различных направлений, медицинского работника, программиста, системного аналитика и специалиста по информационным системам.

С учетом состояния здоровья и полученного опыта для ветеранов СВО дополнительно доступны профессии администратора баз данных, бухгалтера, диспетчера, инструктора-методиста по физической культуре и спорту, консультанта по банковским продуктам, менеджера по информационным технологиям, оператора автоматизированных складов, повара, пожарного, разработчика web– и мультимедийных приложений, специалиста по охране труда, большим данным и закупкам, а также ряд других направлений.

Для участия в программе необходимо подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре. По ее итогам соискателю подбирают образовательную программу, а в ряде случаев – и будущего работодателя. Перед началом обучения заключается трехсторонний договор.

В 2025 году бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» прошли более 119 тыс. человек. Организация обучения осуществляется при участии четырех федеральных операторов – Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда.