Минтруд РФ: Работодатели уже сейчас могут вводить выплаты до 1 млн за рождение ребенка

Размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, не облагаемой подоходным налогом и страховыми взносами, с 1 января 2026 года будет увеличен с 50 тыс. до 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, отметив, что компании могут вводить такие выплаты уже сейчас.

«Для того, чтобы у работодателей было больше стимулов поддерживать рождения детей у своих работников, были внесены поправки в Бюджетный кодекс. Они заработают с 1 января 2026 года», – пояснила Баталина.

Она уточнила, что размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка будет увеличен до 1 млн рублей. Эта сумма не будет облагаться подоходным налогом и страховыми взносами. Кроме того, теперь ее можно включать в состав внереализационных расходов, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль.

Баталина сообщила, что работодатель может предусмотреть повышенную выплату в размере до 1 млн уже сейчас, но выплатить ее в январе 2026 года.

«Важно вводить такие меры уже сейчас, чтобы у семей была возможность подготовиться к принятию решения», – добавила первый замминистра.