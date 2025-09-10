Минтруд РФ предложил упростить получение соцуслуг для ветеранов СВО с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты России предложило упростить порядок получения социальных услуг для ветеранов специальной военной операции, которым установлена инвалидность. Об этом сообщает «ТАСС».

Глава ведомства Антон Котяков отметил, что сейчас ежемесячная денежная выплата назначается автоматически, включая средства за набор социальных услуг. Чтобы заменить их на услуги в натуральной форме, необходимо подать заявление в Социальный фонд до 1 октября, и изменения вступают в силу с 1 января следующего года. Этот порядок действует для всех получателей.

По словам министра, поступающие обращения ветеранов показывают необходимость гибкости. Поэтому предлагается разрешить участникам СВО, получившим инвалидность, подавать заявление о переходе на социальные услуги в течение года после увольнения с военной службы, а не строго до 1 октября.

Это позволит уже со следующего месяца получать лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, пользоваться пригородным и междугородним транспортом для поездки к месту лечения.

Возможность ускоренного перехода предоставляется один раз – для корректировки формата помощи, назначенной автоматически. В дальнейшем изменять ее можно будет только в рамках общего порядка – ежегодно до 1 октября.

Подать заявление можно будет через портал Госуслуг, а также в отделениях Социального фонда России или МФЦ.