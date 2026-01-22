news_header_top
Руc Тат
Общество 22 января 2026 08:59

Минтруд РФ предложил разрешить использование MAX для кадрового документооборота

Фото: © «Татар-информ»

Министерство труда и социальной защиты РФ прорабатывает законопроект, который позволит использовать национальный мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

«Речь идет именно о возможности взаимодействия, а не об обязанности», – подчеркнули в министерстве.

По данным пресс-службы Минтруда, в случае принятия поправок национальный мессенджер можно будет использовать при, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск.

Вместе с тем в ведомстве заверили, что не планируют менять уже установленные способы взаимодействия между работником и работодателем, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

В связи с этим в Минтруде напомнили, что с помощью электронного кадрового документооборота подобное взаимодействие можно организовать в том числе через внутреннюю информационную систему на работе либо через цифровую платформу «Работа в России» (в частности, с использованием федерального портала госуслуг).

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

