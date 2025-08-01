Минтруд РФ предложил не допускать мигрантов без знания русского языка к ряду профессий

Министерство труда России разработало законопроект, предусматривающий запрет на трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка на должности, связанные с прямым взаимодействием с населением. Об этом сообщает ТАСС.

Проект вынесен на общественное обсуждение и направлен на ограничение найма иностранцев, не владеющих русским языком, на такие профессии, как водители, продавцы, а также медицинские работники.

В министерстве пояснили, что подобные должности предполагают активную коммуникацию с гражданами РФ, что требует определенного уровня языковой подготовки.

Также в Минтруде напомнили, что квоты на привлечение иностранных работников касаются только граждан визовых стран, в числе которых – Китай, Индия, Турция и другие. Квотирование осуществляется ежегодно и базируется на заявках от работодателей.

Разрабатываемый приказ согласуется с ранее принятым законом, который делает не обязательным экзамен на знание русского языка для трудовых мигрантов, привлекаемых по квотам. Однако в ведомстве подчеркнули, что для ряда профессий, предполагающих тесное взаимодействие с гражданами, знание языка является необходимым.