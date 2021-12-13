Минтруд готовит предложения по индексации пенсий в 2022 году

Темп роста страховых пенсий неработающих россиян за шесть лет на 9 процентных пунктов превысил инфляцию. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

«В 2021 году для нивелирования высокого роста цен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в сентябре 2021 года была проведена единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. С учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года», – сказано в сообщении.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года. Таким образом, Правительством страны обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий - 55%. Для поддержки доходов пенсионеров были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 года (5 тыс. руб.) и сентябре 2021 года (10 тыс. руб.), на которые было направлено более 650 млрд руб.