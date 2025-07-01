Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

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Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект производственного календаря на 2026 год. Проект постановления Правительства РФ пока проходит общественное обсуждение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Благодаря переносу [выходных] новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», – отметил министр труда России Антон Котяков.

Таким образом, длинные зимние выходные начнутся 31 декабря 2025-го и завершатся 11 января 2026-го.

Выходные, связанные с Днем защитника Отечества, продлятся с 21 по 23 февраля, а с Международным женским днем – с 7 по 9 марта.

В свою очередь выходные по случаю Дня весны и труда будут длиться с 1 по 3 мая, а по случаю Дня Победы – с 9 по 11 мая.

По случаю Дня России жителей страны также ждут три дня отдыха – с 12 по 14 июня. Следующий праздник, вошедший в национальный производственный календарь, – День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Новогодние каникулы в 2026 году, как и в 2025-м, начнутся 31 декабря.

Из проекта постановления Правительства следует, что из-за совпадения выходного и нерабочего праздничного дней выходной с субботы, 3 января, окажется перенесен на пятницу, 9 января, а с воскресенья, 4 января, – на четверг, 31 декабря.

В Татарстане нерабочими праздничными днями также будут Ураза-байрам и Курбан-байрам, даты которых определит указом Раис РТ, День республики (отмечается 30 августа, которое в 2026-м придется на воскресенье) и День Конституции РТ (празднуется 6 ноября, придется на пятницу).

Выходные в Татарстане при совпадении с республиканскими праздниками не переносятся.