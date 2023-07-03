Минтруд РФ опубликовал законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%

Минтруд России опубликовал и представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% (до 19242 рублей) с 1 января 2024 года.

В ведомстве отмечают, что эта мера позволит обеспечить рост заработных плат для 4,8 млн работников. Кроме того, МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничным листам. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 млрд рублей.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда ведется в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.

На 1 января 2021 года МРОТ в России составлял 12792 рубля, на 1 января 2022 года – 13890 рублей, на 1 января 2023 года – 16242 рубля.