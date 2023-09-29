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Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году увеличится с 83 тыс. рублей до 122 тыс. рублей в месяц (при соответствующем уровне дохода гражданина).
Возрастут максимумы и для других социальных выплат: пособия по беременности и родам с 383 тыс. рублей до 565 тыс., а выплата по уходу за ребенком до полутора лет до 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 году, пояснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.
Изменения явились результатом внедрения в текущем году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.
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