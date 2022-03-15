Минтруд рассказал о правилах оплаты труда при простое компаний

Даже при простое предприятий сотрудники будут получать заработную плату. Выплаты гарантированы согласно Трудовому кодексу России, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в период, когда компании взяли временную паузу для перестройки технологических цепочек или решения вопросов логистики. Если речь идет об объективных обстоятельствах — проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих, — на время простоя работник получает две трети оклада. Если простой объявлен по воле работодателя — работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы», — уточняется в сообщении.

Кроме того, если компания решает сократить штат либо ликвидировать организацию, она обязана уведомить своих работников не позднее, чем за два месяца. Если предполагается массовое сокращение, то сотрудников необходимо предупредить за три месяца.

При этом, сокращая штат, нельзя увольнять беременных, женщин с детьми в возрасте до трех лет, одиноких матерей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет), воспитывающих ребенка-инвалида без матери, единственных кормильцев детей в возрасте до трех лет, людей с тремя и более малолетними детьми, если второй родитель безработный.

При сокращении штата работодатель обязуется выплатить выходное пособие, размер которого должен равняться месячному заработку. Также стороны могут договориться об увольнении заранее — раньше чем за два месяца. В таком случае работодатель выплачивает работнику средства и за эти два месяца в полном объеме, подчеркивает Минтруд.

Если в течение двух недель после увольнения экс-сотрудник встал на учет в центры занятости, то работодатель продолжит выплаты в размере средней заработной платы работника на протяжении второго и третьего месяцев после увольнения, если за это время уволенному не удалось трудоустроиться. В ведомстве уточнили, что для территорий Крайнего Севера этот период длится в период со второго по шестой месяцы поиска работы.