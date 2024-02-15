Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтруд рассказал о поддержке семей участников СВО из Татарстана
Помимо единовременных выплат заключившим контракт с Вооруженными силами РФ, участникам спецоперации из Татарстана предоставляются различные меры поддержки, направленные на членов их семей. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.
«Раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым] было дано поручение поддержать семьи. Мобилизованный ушел, были решены вопросы с экипировкой, а семья осталась. 20 тыс. рублей — единовременная выплата (на детей — прим. Т-и), которая положена семьям участников СВО. Заявление подается по месту жительства в отдел социальной защиты. Мы, получив подтверждение из военкомата, осуществляем данную выплату», — пояснила она.
Кроме того, по словам спикера, детям участников СВО положено бесплатное питание в школах, транспортная карта «Батыр», первоочередное зачисление в детские лагеря и кружки.
«Если в семье участника СВО есть ребенок-инвалид, то такие дети в первую очередь получают реабилитационные услуги. Нуждающимся пожилым родителям услуги на дому предоставляются бесплатно», — добавила Зарипова.
Семьям также предоставляется субсидия в размере до 100 тыс. рублей на проведение газа.
«Самое главное — чтобы семья не оставалась без внимания. Но помимо этого в республике работает фонд „Защитники Отечества“, большую работу на местах проводят представители органов местного самоуправления», — добавила Зарипова.
Семьям оказывается помощь и в различных бытовых вопросах. К примеру, в зимнее время — по очистке крыш домов и дворов от снега.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»