Минтруд рассказал о поддержке семей участников СВО из Татарстана

Помимо единовременных выплат заключившим контракт с Вооруженными силами РФ, участникам спецоперации из Татарстана предоставляются различные меры поддержки, направленные на членов их семей. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым] было дано поручение поддержать семьи. Мобилизованный ушел, были решены вопросы с экипировкой, а семья осталась. 20 тыс. рублей — единовременная выплата (на детей — прим. Т-и), которая положена семьям участников СВО. Заявление подается по месту жительства в отдел социальной защиты. Мы, получив подтверждение из военкомата, осуществляем данную выплату», — пояснила она.

Кроме того, по словам спикера, детям участников СВО положено бесплатное питание в школах, транспортная карта «Батыр», первоочередное зачисление в детские лагеря и кружки.

«Если в семье участника СВО есть ребенок-инвалид, то такие дети в первую очередь получают реабилитационные услуги. Нуждающимся пожилым родителям услуги на дому предоставляются бесплатно», — добавила Зарипова.

Семьям также предоставляется субсидия в размере до 100 тыс. рублей на проведение газа.

«Самое главное — чтобы семья не оставалась без внимания. Но помимо этого в республике работает фонд „Защитники Отечества“, большую работу на местах проводят представители органов местного самоуправления», — добавила Зарипова.

Семьям оказывается помощь и в различных бытовых вопросах. К примеру, в зимнее время — по очистке крыш домов и дворов от снега.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.