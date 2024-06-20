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Минтруд напомнил о поддержке детей-инвалидов в Татарстане
В настоящее время в Татарстане проживают 278 тыс. инвалидов, что составляет 7% от общего количества населения республики. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.
«Это средний показатель по стране. В том числе около 2%, или более 17 тыс. детей, имеют различные заболевания и статус детей-инвалидов. Семьям, где воспитываются такие дети, оказывается серьезная поддержка. Действует широкая сеть государственных реабилитационных учреждений, мы активно вовлекаем в эту сферу негосударственный сектор. Всего 20 учреждений, в том числе 11 государственных реабилитационных центров, оказывают помощь особенным детям», — рассказала она.
По словам министра, Татарстан с 2019 года участвует в проекте Приволжского федерального округа по ментальному здоровью, а также в проекте «Ранняя помощь».
Зарипова отметила, что чем раньше у ребенка выявляются отклонения в развитии, тем успешнее проходит его реабилитация. Поэтому важно, чтобы родители своевременно показывали малышей разным специалистам: педиатрам, логопедам, неврологам и другим.
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