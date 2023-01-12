Минтруд рассказал о мерах поддержки семей мобилизованных татарстанцев

В Татарстане оказывается всесторонняя поддержка семьям, чьи родные призваны на военную службу: детям, родителям и женам призванных из запаса. Об этом заявила сегодня на итоговом заседании коллегии Минтруда РТ в Казани глава ведомства Эльмира Зарипова.

«В ежегодном послании Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил необходимость адресно помогать семьям мобилизованных. Министерством совместно с муниципалитетами ведется большая ежедневная работа по поддержке семей участников СВО, предоставляются меры социальной поддержки, выплаты на детей, организовано трудоустройство и профессиональная переподготовка членов семей, социальное сопровождение семей погибших, надомное обслуживание пожилых родственников», — проинформировала министр.

Зарипова добавила, что на местах за каждой семьей закреплен помощник. В 2023 году перед Минтрудом и ведомствами Татарстана также стоит задача по обеспечению профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения участников специальной военной операции.